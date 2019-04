Al via il 9/4 il 58/o Salone del Mobile

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Arriva il Salone del Mobile e dal 9 aprile, per una settimana, Milano mostrerà al mondo l'Italia che vince, che piace e che detta stili di vita. Nei padiglioni della Fiera a Rho, e in centinaia di appuntamenti del Fuorisalone sparsi per tutta la città, la 58/a edizione della più grande manifestazione mondiale dedicata all'arredamento, inteso come ambiente dell'abitare e stile di vita tout court, sarà vissuta come una vera e propria Olimpiade del Design. Una settimana intera di respiro globale per il numero degli ospiti attesi e per la loro internazionalità (in Fiera ne sono previsti più di 350mila da 184 paesi), per l'eccellenza assoluta delle aziende espositrici (2.350 di cui il 34% estere), per quel glamour che Milano ha acquisito di 'città del mondo'. E non da ultimo, per quell'ispirarsi al capostipite dei geni italiani che fu Leonardo da Vinci del quale si celebra il 500/o anniversario della morte.

Il Salone di quest'anno sarà inaugurato dal premier Giuseppe Conte.