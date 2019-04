Via a operazioni demolizione pila 5

(ANSA) - GENOVA, 7 APR - Sono iniziate le operazioni propedeutiche all'abbattimento della pila 5 dell'ex viadotto Morandi. I tecnici dell'ati che si occupano della demolizione dell'ex viadotto hanno cominciato a intaccare i marciapiede che costituiscono la base in cemento armato della pila. Le maxigru che dovranno smontare e accompagnare a terra i blocchi della pila entreranno in azione non prima di paio di giorni e attaccheranno il manufatto dall'impalcato. Intanto i tecnici della Omini stanno lavorando per 'calare' le ultime due travi tampone che restano sulla sponda ovest del Polcevera.