Tre accoltellati a Londra, donna è grave

(ANSA) - LONDRA, 7 APR - Ancora violenza nelle strade di Londra, con almeno tre persone ferite di coltellate durante la notte e una, una ragazza colpita allo stomaco, che è in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. Secondo il Mirror, la donna, di circa 20 anni, è stata colpita verso le 23 in una casa a Holloway, nel municipio di Islington, Londra nord, e si è trascinata sanguinante all'ospedale, dov'è stata ricoverata d'urgenza. Il tabloid aggiunge che un 23/enne è stato fermato come sospettato dell'aggressione.

La notte di violenze segue di poche ore una riunione straordinaria del gabinetto di Theresa May proprio sull'escalation dei crimini violenti di strada.