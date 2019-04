Terrore bus: Inter regala maglia 51 eroi

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Sono stati un esempio per tutti, sono 51 eroi". L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello accoglie così a San Siro i ragazzi della scuola media Vailati di Crema (Cremona), coinvolti il 20 marzo scorso nell'attentato sul bus della scuola dirottato verso Linate e che sono stati invitati dal club ad assistere in tribuna alla gara contro l'Atalanta. Per l'occasione, l'Inter ha regalato alla scuola anche una maglia nerazzurra con la scritta "51 eroi", consegnata al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che nell'intervallo la regalerà ai ragazzi.