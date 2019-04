Incassi Usa, Shazam spicca il volo

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Debutto in vetta al box office Usa per Shazam!: la commedia fantasy di David F. Sandberg, con Zachary Levi, storia di un quindicenne che scopre di poter diventare supereroe semplicemente pronunciando la parola 'Shazam', prodotta dalla Warner Bros, è il film più visto del fine settimana con 53,4 milioni di dollari. Al secondo posto un'altra new entry, Pet Sematary: l'horror di Dennis Widmyer, con Jason Clarke e John Lithgow, che racconta il cimitero vivente di Stephen King, in arrivo in Italia il 9 maggio con Fox, rastrella 25 milioni di dollari nel week end.

Scivola in terza posizione il Dumbo di Tim Burton, targato Disney, che deve accontentarsi di 18,2 milioni di dollari (in totale supera i 76 milioni sul mercato domestico).

Seguono l'horror Noi (Us) di Jordan Peele, quarto con 13,8 milioni di dollari nel fine settimana (per un totale di 152 milioni di dollari), e Captain Marvel che porta a casa altri 12,6 milioni, superando i 374 milioni nel mercato nord americano.