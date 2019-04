A Pesaro le Farfalle d'oro e d'argento

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Si è chiusa questo pomeriggio la World Cup di Ginnastica Ritmica, in scena dal 5 al 7 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. E nella giornata finale il tricolore ha sventolato due volte nel palazzetto che da undici anni ospita la Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi. La prima volta per premiare la splendida medaglia d'oro conquistata dalla Squadra Nazionale nella finale di specialità alle 5 palle. Le Farfalle capitanate da Alessia Maurelli con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli e Anna Basta hanno vinto grazie al punteggio di 25.400, lasciandosi alle spalle la Russia (25.300) e il Giappone (24.950). Il tricolore poi ha fatto il bis alla Vitrifrigo Arena per celebrare la medaglia d'argento di Alexandra Agiurgiuculese nella finale di specialità individuale alle clavette. L'aviere dell'Aeronautica Militare è salita sul secondo gradino del podio grazie al punteggio di 20.950, con alle spalle la bielorussa Harnasko nella final eight vinta dalla russa Dina Averina.