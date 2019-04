Zanotti a pm, ero lì per comprare dinari

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Ero senza lavoro, ho deciso di andare in Turchia, nella zona di Hatay a pochi chilometri dalla Siria, per cercare di acquistare dinari da rivendere in Europa dove nel mercato della numismatica hanno un valore. Sono stato però venduto dal mio tassista abusivo a dei miliziani che mi hanno narcotizzato: il 14 aprile del 2016 mi sono risvegliato in una casupola nella zona di Aleppo". E' quanto raccontato agli inquirenti della Procura di Roma da Sergio Zanotti, liberato ieri dopo tre anni di sequestro in Siria.

Zanotti, che ha spiegato di non essere mai stato tenuto in catene se non per girare video, è stato tenuto in ostaggio da miliziani di Al Qaida. L'uomo ha spiegato che in questi tre anni "ha cambiato circa 10 prigioni" ma di "essere stato trattato abbastanza bene". Le prigioni si trovavano tutte nella zona di Aleppo dove il nostro connazionale è arrivato, narcotizzato, il 14 aprile del 2016.