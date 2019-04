Brexit:passaporti senza 'European Union'

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Il governo britannico ha già cominciato, questa settimana, a distribuire passaporti senza la scritta 'European Union' sulla copertina, nonostante la premier Theresa May abbia proposto un rinvio della Brexit fino al 30 giugno. I nuovi documenti, riporta la Bbc online, erano stati realizzati in vista dell'uscita del Paese dall'Ue il 29 marzo prossimo.

Il ministero degli Interni di Sua Maestà ha comunque spiegato che continuerà a emettere i vecchi passaporti - quelli con la scritta 'European Union' - finche' non finiranno le scorte e che i cittadini non avranno la possibilità di scegliere tra le due versioni.

In ogni caso, non si tratta dei passaporti definitivi. Dalla fine di quest'anno, infatti, i documenti subiranno un altro cambiamento: dall'attuale colore rosso bordeaux si passerà gradualmente al blu, il tradizionale colore dei passaporti britannici fino al 1988.