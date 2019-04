Boeing: taglia produzione 737

(ANSA) - NEW YORK, 6 APR - Boieng taglia momentaneamente la produzione del 737 del 19% da 52 a 42 aerei al mese. La decisione segue i due incidenti in pochi mesi e la decisione di lasciare a terra tutti i 737 Max fino a quando non ci sarà un quadro più chiaro. Boeing annuncia anche la creazione di un comitato di quattro membri per la revisione della sicurezza.

La società ha inoltre reso noto che "compiendo progressi" nella messa a punto dell'aggiornamento del software del 737 Max: un aggiornamento in grado di prevenire incidenti come quello della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines. Al lavoro anche su nuovi corsi di addestramento dei piloti e materiale supplementare per i clienti del Max.