Operato Mick Jagger, è in recupero

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Mick Jagger è stato operato al cuore ed è in via di recupero. Lo riferiscono i media americani.

Il frontman dei Rolling Stones, 75 anni, si è sottoposto a New York ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca e potrebbe essere dimesso in un paio di giorni. Prima di ritornare di nuovo in pista avrà tuttavia bisogno di riposo.

L'intervento ha fatto seguito all'annuncio dello scorso fine settimana quando la band aveva deciso di posticipare il tour intitolato No Filter. Il tour sarebbe dovuto partire il 20 aprile da Miami.