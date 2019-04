Obama a Berlino, accoglienza da rockstar

(ANSA) - BERLINO, 5 APR - Accoglienza da rockstar in Germania per l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, giunto ieri a Colonia e atteso nel pomeriggio di oggi a Berlino dove vedra' anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ma per un colloquio privato, mentre domani terra' un incontro con circa 300 giovani europei nel formato di 'town hall', ovvero rispondendo a domande su temi sociali, dell'integrazione e della nutrizione. A Colonia il primo bagno di folla, per l'intervento al World Leadership Summit che ha registrato il sold out con 10mila biglietti venduti (fra gli 80 e i 100 euro il costo, scrive Bild), e Die Welt in un reportage dal posto parla di 15mila persone accorse ad ascoltare l'ex inquilino della Casa Bianca. Da oggi poi il 'trattamento vip' nella capitale tedesca, di cui Bild fornisce tutti i minuziosi dettagli: Obama (che viaggia con un seguito di 25 persone) alloggera' in una suite di 200 metri quadrati in uno degli alberghi piu' lussuosi della citta', l'Adlon, con vista sulla Porta di Brandeburgo