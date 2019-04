Mattarella: i giudici rispondono a legge

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 05 APR - Le decisioni dei magistrati "non devono rispondere all'opinione corrente o a correnti di opinione, ma solo alla legge", e "anche per questo" in Italia "la magistratura non è composta da giudici e pubblici ministeri elettivi, e neppure da giudici e pm con l'obiettivo di essere eletti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno formativo 2019 della Scuola superiore di Magistratura a Castelpulci, nel fiorentino.