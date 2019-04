Masterchef, 1,1 mln per vittoria Raciti

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Masterchef su Sky Uno chiude con il record stagionale di ascolti (1 milione 137 mila spettatori) e incorona vincitrice la 31enne Valeria Raciti. La segretaria 31enne di Aci Sant'Antonio (Catania) ha battuto Gilberto Neirotti e Gloria Clama. Per Valeria il premio consiste in 100 mila euro in gettoni d'oro e nella possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi.

La trasmissione, giunta all'ottava edizione, centra il record stagionale: la finale è stata seguita su Sky Uno da 1 milione 137 mila spettatori medi (+6% rispetto alla finale dello scorso anno), con uno share medio del 4,24% che ha portato Sky Uno a essere ieri sera il 7/o canale nazionale sul totale individui e il 5° canale tra il pubblico 15-54 anni con il 6,6% di share. In particolare, il 23/o episodio ha ottenuto un ascolto di 1 milione 169 mila spettatori medi, mentre il 24/o è stato seguito in media da 1 milione 104 mila spettatori, con una permanenza media del 75%.