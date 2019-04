Libertà stampa, Amal Clooney inviata Gb

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Amal Clooney è stata nominata dal ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt sua inviata speciale per la libertà di stampa. Lo riferisce il ministero in una nota sottolineando che l'avvocatessa per i diritti umani sarà alla guida di un team di esperti legali che si metteranno a disposizione dei giornalisti di quei paesi in cui vigono ancora leggi datate e draconiane contro i media.

"La violenza contro i reporter ha raggiunto livelli allarmanti in tutto il mondo e non possiamo chiudere gli occhi.

Il lavoro che Amal Clooney ha svolto finora sul tema dei diritti umani garantirà che questa campagna avrà un impatto reale sui media e la società", ha dichiarato Hunt a proposito della nomina. Da parte sua Amal Clooney si è detta "onorata" dell'incarico. "Durante la mia esperienza nella difesa dei giornalisti - ha sottolineato - ho potuto constatare di persona i modi nei quali i reporter vengono colpiti e incarcerati per farli tacere e per reprimere la libertà di stampa".