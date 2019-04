Hit parade, primo Coez, E' sempre bello

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Tre new entry sul podio della nuova hit parade. La prima è l'album di Coez, in testa alla top ten, È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che debutta al primo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana e conquista anche la vetta dei singoli.

L'album è composto da 10 tracce potenti che segnano la crescita del cantautore e arrivano dopo il singolo omonimo, impostosi subito ai primi posti delle charts di streaming e di vendita, rimanendo stabile da due mesi e mezzo nelle top 10 delle classifiche con oltre 30 milioni di streaming. Uno dei brani più visti degli ultimi mesi, il cui videoclip ha superato 17 milioni di views. Secondo posto per Fiorella Mannoia con Personale, album uscito il 29 marzo con 12 tracce inedite, più una canzone scritta con l'artista napoletano Antonio Carluccio, anticipato dal singolo, Il peso del coraggio. Al terzo posto la 17enne cantautrice americana Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?.