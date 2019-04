Claudio Imperatore, come House of Cards

(ANSA) - Roma, 5 apr - Una figura controversa, un uomo considerato inadatto a tenere le redini dell' impero che invece gli furono consegnate a cinquanta anni, acclamato dai pretoriani, dopo l' assassinio del nipote Caligola. L' imperatore Claudio era cresciuto all' ombra di una dinastia costellata di fatti di sangue, intrighi di corte, scelte politiche ardite, matrimoni discutibili o combinati, in un intreccio di giochi di potere che oggi fa pensare alla trama di una serie tv, una House of Cards nello scenario dell' Urbe di duemila anni fa. Ad affrontare con occhio scientifico la storia del primo imperatore nato lontano dal territorio italico - a Lugdunum, l' attuale Lione - è la mostra "Claudio Imperatore.

Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia" aperta all' Ara Pacis fino al 27 ottobre. Un viaggio suggestivo, scandito da opere di grandissimo valore prestate da musei prestigiose come il Louvre, il British, i Musei Vaticani, e dalle meraviglie del patrimonio conservato nella rete di strutture espositive di Roma.