Pompeo, Francia non approvi digital tax

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha chiesto in un incontro col suo collega francese Jean-Yves Le Drian, a margine del vertice dei ministri degli esteri Nato in corso a Washington, di non approvare la tassa sui servizi digitali, affermando che danneggerebbe i colossi hi tech americani. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa.