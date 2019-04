Europee, Lega: a Milano sarà primo passo

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Lunedì Matteo Salvini lancerà in conferenza stampa la sua chiamata all'unità di tutti i partiti che vogliono cambiare questa Europa e che oggi sono presenti al parlamento Ue pur non essendo nel nostro gruppo politico". Lo dice il responsabile esteri della Lega Marco Zanni sottolineando che si tratta di "un primo passo per allargare la nostra famiglia". "Nessuna divisione, nessuno sgarbo", conclude.