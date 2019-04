Conte, Ancona-Perugia pronta aprile 2020

(ANSA) - FABRIANO, 4 APR - Sarà completata "ad aprile 2020" il tratto Ancona-Perugia del Quadrilatero Marche-Umbria. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a margine della sua visita al campo base di Borgo Tufico per il riavvio del cantiere della Quadrilaterom isnsiem al ministyro Danilo Toninelli. "Mancano questi due tratti - ha spiegato ai giornalisti, facendo vedere una carta - da qui a Perugia abbiamo la SS76, si collegherà alla SS318. Significherà che i cittadini non faranno più tutte queste curve..., due ore di strada, ma addirittura in 40-45 minuti potranno fare questa percorrenza.

Collegheremo il porto di Ancona a Civitavecchia - ha aggiunto - è un corridoio strategico per il piano infrastrutturale appenninico. E poi si completerà anche questa, la Pedemontana Marche, dobbiamo ancora lavorare a questo".