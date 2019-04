Britney Spears in centro salute mentale

(ANSA) - NEW YORK, 4 APR - Britney Spears ricoverata in un centro di salute mentale. Lo scrive Tmz secondo cui la popstar, 37 anni, è sconvolta per le condizioni del padre a causa della sua malattia. Jamie Spears ha già avuto due interventi all'intestino tuttavia dopo l'ultimo è andato incontro a complicazioni. I problemi dell'uomo sono iniziati lo scorso anno quanto il suo colon si è lacerato spontaneamente. Non molto tempo fa Britney aveva annunciato la sospensione dei suoi spettacoli a Las Vegas proprio per prendersi cura del padre ma secondo fonti sta avendo notevoli difficoltà. In un post su Instagram Britney Spears ha scritto, "Prendetevi cura di voi stessi, della mente, corpo, spirito" e "Tutti abbiamo bisogno di un po' di tempo per noi stessi".