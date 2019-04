Genitori Renzi: riesame,basta interdetti

(ANSA) - FIRENZE, 3 APR - Per il riesame di Firenze è "sufficiente disporre misure di natura solo interdittiva", "tenuto conto dell'incensuratezza", per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi indagati per bancarotta e reati tributari. Queste le motivazioni con cui il Riesame rimise in libertà i coniugi Renzi l'8 marzo riformando l'ordinanza del gip che aveva stabilito i domiciliari. Per Mariano Massone il riesame invece optò per l'obbligo di dimora "a causa di precedenti penali", misura "sufficiente".

Accogliendo l'appello dei difensori e cancellando gli arresti domiciliari, i giudici per i coniugi Renzi sufficiente anche l'efficacia "che è da presumere che tali misure possano avere".

Anche per rispetto alla società Marmodiv - nel frattempo, dall'8 marzo a ora, dichiarata fallita - per i giudici si ripropongono "le condizioni realizzatesi quanto alle società cooperative che l'avevano preceduta con l'abbandono di essa" da chi l'amministrava di fatto, ossia, secondo le accuse, gli stessi due indagati.