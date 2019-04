Corbyn a May,bene apertura a compromesso

(ANSA) - LONDRA, 3 APR - Il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn ha definito "benvenuta" nel faccia a faccia del consueto Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni l'apertura della premier Tory, Theresa May, a "un compromesso sulla Brexit", confermando la sua disponibilità ad accettare l'invito a un confronto a Downing Street. May da parte sua ha insistito sulla necessità finale di "attuare la Brexit". La polemica fra i due nel Question Time non è poi mancata, ma si è spostata su temi sociali, in punta di fioretto.