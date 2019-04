Conte: risarcimenti in decreto crescita

(ANSA) - DOHA, 3 APR - "Sta per iniziare a Roma il pre-consiglio" in vista del Consiglio dei ministri di domani.

"Confido che nel decreto crescita ci siano anche le norme per quanto riguarda i truffati" da alcune banche. "Ma qui si tratta di un'iniziativa che compete al ministro Tria a cui ho già chiesto di adottare presto un decreto con le norme che consentono un celere risarcimento, è un impegno del governo". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa della sua visita in Qatar, all'ambasciata italiana.