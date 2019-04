Zingaretti con sindacati: governo latita

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Siamo in una fase in cui è quasi come se il Governo non ci fosse. Rappresenta la funzione del governo ma è insensibile alla realtà. Parlano i membri del Governo ma non c'è un Governo che agisce su alcun punto dell'agenda del Paese. Come ha detto Juncker il Paese precipita ma nessuno se ne preoccupa". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella conferenza stampa dopo l'incontro con i sindacati Cgil, Cisl, Uil. "Un buon incontro, il primo con il nuovo segretario del Pd e il gruppo dirigente": così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Tra i temi, ha sottolineato, "la centralità del lavoro. Abbiamo riscontrato attenzione, su certe questioni anche condivisione. Abbiamo dato la nostra reciproca disponibilità a confrontarci su questioni prioritarie a partire dalla situazione economica del Paese condividendo il senso del lavoro e la necessità degli investimenti" per sostenere la crescita.