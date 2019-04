Netflix, Suburra 3 si farà

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Suburra, la serie avrà una terza stagione: lo fa sapere ufficialmente Netflix, a poco più di un mese dal lancio della seconda. Un annuncio secco, che non precisa il numero dei nuovi episodi né la data di messa in onda, ma conferma l'impegno della piattaforma di streaming nella produzione italiana.

Nella seconda stagione del crime thriller - prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction e disponibile dal 22 febbraio - la vicenda è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma. Tra nuove alleanze e spietate strategie, i protagonisti sono pronti a tutto pur di conquistare il controllo della città.

Solo pochi giorni fa Netflix ha annunciato tre nuove produzioni originali italiane: Curon, una serie di genere con elementi soprannaturali; una rivisitazione del bestseller Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia e una serie drammatica tratta da Fedeltà, il romanzo di Marco Missiroli candidato al premio Strega.