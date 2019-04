Carige, fondo Varde non farà un'offerta

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Il fondo Varde si tira fuori dalla corsa per Carige. Il gestore americano, si apprende in ambienti finanziari, non ritiene che ci siano le condizioni per investire sull'istituto ligure e dunque non presenterà un'offerta vincolante. Continua invece ad analizzare il dossier il fondo Blackrock.