Bene mercato discografico globale, +9,7%

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Cresce ancora il mercato discografico globale, che per il quarto anno consecutivo presenta il segno "più": nel 2018 l'incremento registrato è del 9,7%, secondo i dati del Global Music Report 2019 di IFPI, in base ai quali i ricavi totali dell'anno passato sono stati di 19,1 miliardi di dollari.

In tendenza con gli ultimi anni, lo streaming continua a guidare i ricavi, cresciuti del 34%, e ora rappresenta quasi la metà (47%) dei ricavi totali, guidati da un aumento del 32,9% delle sottoscrizioni streaming a pagamento. Sono 255 milioni di utenti di servizi streaming a pagamento, rappresentanti il 37% delle entrate totali della musica registrata: una crescita che ha più che compensato il calo del 10,1% delle entrate fisiche e del 21,2% del download.

In ripresa anche l'Italia con un +2,6% e 228 milioni di fatturato (dati IFPI): anche nel nostro Paese è il segmento dello streaming a guidare tale crescita, rappresentando quasi la metà del mercato (41%).