Ginnastica:Fgi fa 150, festa a La Fenice

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Una chiusura con i fuochi d'artificio per la Federazione Ginnastica d'Italia, che oggi ha celebrato i 150 anni di storia nella splendida cornice di Venezia, nei luoghi dove è stata fondata nel 1869. Dopo la conferenza stampa in Comune a Ca' Farsetti e il Convegno alla Biennale in Ca' Giustinian, i festeggiamenti sono culminati al Teatro La Fenice, dove è andato in scena lo spettacolo "Un salto nella storia", curato dalla Direttrice Artistica nonché Direttrice Tecnica Nazionale di ginnastica Ritmica Emanuela Maccarani, coadiuvata dalle assistenti Olga Tishina, Chiara Ianni, Federica Bagnera e Tiziana Di Pilato. Trasmessa in diretta su Rai 2, la pièce ha ripercorso i 150 anni della decana delle Federazioni sportive italiane, dai suoi albori fino ai tempi moderni, una lunga e nobile storia raccontata dalle esibizioni dei ginnasti azzurri saliti sul palco del teatro lagunare per rappresentare tutte le sezioni della FGI. Un infinito applauso ha accompagnato la Squadra Nazionali di Ritmica e Artistica