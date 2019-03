2 agguati, illeso vicepresidente afghano

(ANSA) - KABUL, 31 MAR - Il vicepresidente dell'Afghanistan, gen. Abdul Rashid Dostum, è rimasto illeso dopo che il convoglio su cui viaggiava fra le province settentrionali di Balkh e di Zawzjan è stato attaccato ben due volte in agguati, rivendicati dai talebani, nei quali è rimasto ucciso uno degli uomini addetti alla sua sicurezza e altri due sono rimasti feriti.

Munir Ahmad Farhad, portavoce del governatore provinciale di Balkh, ha detto che i talebani hanno attaccato il convoglio di Dostum in due punti: prima nel distretto di Char Bolak e poi in quello di Faiz Abad nella serata di ieri. Il portavoce ha aggiunto che nei due agguati sono rimasti uccisi almeno quattro talebani e altri sette sono rimasti feriti.

La rivendicazione è stata fatta dal portavoce dei miliziani jihadisti, Zabihullah Mujahid.