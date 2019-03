Tennis: Federer batte Shapovalov a Miami

(ANSA) - MIAMI GARDENS (Florida), 30 MAR - Roger Federer ha battuto il canadese Denis Shapovalov per 6-2, 6-4 nelle semifinali del Miami Open di tennis. Federer, tre volte campione del torneo, domenica incontrerà in finale il campione in carica John Isner. La differenza di età tra il 37enne campione svizzero e il 19enne canadese si sono sentiti tutti, e l'esperienza ha vinto.

Federer ha utilizzato una serie di scatti per prendere il controllo del match, e ha perso solo otto punti su servizio.

Nonostante la sconfitta, Shapovalov sale alla posizione numero 20 del ranking mondiale. Federer, testa di serie numero 4, è migliorato fino al 17-2 di quest'anno. Ha perso in finale a Indian Wells contro Dominic Thiem.