In piazza a Caracas sostenitori Guaidò

(ANSA) - CARACAS, 30 MAR - Caracas si prepara a una manifestazione indetta contro i ripetiti blackout elettrici dal leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, il presidente dell'Assemblea nazionale autoproclamatosi presidente a interim.

La deputata dell'Assemblea Manuela Bolívar ha annunciato che i manifestanti si raccoglieranno in cinque punti della Gran Caracas.

Guaidó ha rivolto un appello ai venezuelani a manifestare, nell'ambito della Operazione 'Libertad' per dire basta alle carenze del servizio elettrico e per esigere la fine della "usurpazione" del potere da parte di Nicolás Maduro.

Quest'ultimo ha a sua volta chiamato i militanti 'chavisti' a scendere in piazza oggi a Caracas e nel resto del Paese "nel quadro dell'operazione di difesa della libertà denominata 'Vincendo la battaglia per la pace'".