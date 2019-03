Anarchici, altre otto denunce

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Otto manifestanti sono stati denunciati dalla polizia nell'ambito dei controlli disposti in occasione della manifestazione anarchica che si sta svolgendo a Torino. Si tratta di quattro francesi tra i 25 e i 32 anni, di una cittadina olandese di 34 anni, di un belga di 28 e di due italiani di 25 e 30 anni. Porto di armi o oggetti atti a offendere e resistenza i reati contestati a vario titolo. Il questore di Torino, Francesco Messina, ha emesso altri tre fogli di via dal capoluogo piemontese.

Complessivamente, sono 4 le persone arrestate, 9 quelle denunciate in stato di libertà e 8 i fogli di via emessi. Tra il materiale sequestrato anche due coltelli e 14 fiale di solfato di ammonio utilizzato per alleviare gli effetti dei lacrimogeni, maschere.