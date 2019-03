Sting, a maggio il nuovo album My Songs

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "E' la mia vita in canzoni. Alcune di queste ricostruite, altre ristrutturate, altre ancora dotate di una nuova cornice, tutte comunque con un focus contemporaneo".

Sting racconta così My Songs, il nuovo album composto dalle hit della carriera del 17 volte vincitore di Grammy Award, ognuna ridisegnata e immaginata per il 2019. Il disco uscirà il 24 maggio in vari formati tra cui una deluxe edition con contenuti aggiuntivi. L'album sarà accompagnato da testi scritti da Sting, che condividerà così le sue storie personali legate a quei brani e racconterà come sono state scritte canzoni senza tempo come Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle.

Dopo la chiusura del tour mondiale con Shaggy (in Gran Bretagna il 19 e il 25 maggio), Sting partirà per una nuova serie di date live che accompagneranno l'uscita di My Songs quest'estate: in Italia sarà il 29 luglio al Lucca Summer Festival e il 30 a Padova all'Arena Live @ Gran Teatro Geox.