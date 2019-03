Mattarella, com. collabori con giudici

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Il principio di non interferenza e quello di leale collaborazione vanno affermati anche nei rapporti tra inchiesta parlamentare e inchiesta giudiziaria".

Così il presidente Mattarella sulla commissione banche. Per il Capo dello Stato "l'inchiesta non deve tuttavia influire sul normale corso della giustizia ed è precluso all'organo parlamentare l'accertamento delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e le relative responsabilità".