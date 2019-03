Algeria: un milione in strada ad Algeri

(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAR - Un milione di persone sono scese in piazza ad Algeri per reclamare la fine del sistema di potere algerino. Lo riporta il sito della Bbc. Anche se mancano stime ufficiali, la manifestazione potrebbe essere dunque la più imponente fra quelle succedutesi ogni venerdì dal 22 febbraio e che, per partecipazione, erano culminate finora l'8 marzo. Per la prima volta i quattro canali della tv pubblica hanno trasmesso le proteste in diretta, riferisce il sito "Dia".