Pompei, Bonisoli boccia ruota panoramica

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Una ruota panoramica a Pompei, davanti agli scavi? "Non se parla proprio". Intervistato ad Agorà su Raitre, il ministro della cultura Alberto Bonisoli, taglia corto sul progetto, illustrato ieri sulle pagine de Il Mattino, di una giostra per turisti alta 60 metri da allestire, seppure in via temporanea, nella cittadina campana. Dopo le polemiche oggi su un altro quotidiano, il Corriere della Sera, il no del ministro oggi è categorico "Non se ne parla nemmeno.

Ai nostri uffici non e' arrivato nulla, se arrivasse lo rispediremmo al mittente".