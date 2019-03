Noto, dall'Infiorata agli Skunk Anansie

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Non raccontiamo solo di Noto, patrimonio Unesco e gioiello barocco, ma raccontiamo di un luogo dell'anima, di uno stile di vita, di un'identità. Non possiamo far conoscere la luce, i profumi, l'atmosfera di Noto se non invitando a venire". Lo ha detto Francesco Terranova, assessore ai Beni Culturali, alla presentazione di Noto città d'Arte 2019, nella sede della Stampa Estera a Roma. Il fitto calendario di eventi organizzati nella cittadina in provincia di Siracusa sarà inaugurato l'11 aprile con la mostra "L'Impossibile è Noto" nel Convitto delle Arti Noto Museum. Sarà aperta fino al 10 novembre e dedicata a 100 capolavori unici, di maestri del Novecento, come Dalì, Boccioni, Kandinskij, Mirò, De Chirico, Picasso, Klee, provenienti da fondazioni e collezioni private. Tanta anche i concerti, con il palco dinanzi la splendida scalinata della Cattedrale di San Nicolò: Skunk Anansie (10 luglio), Negrita (9 agosto) e Max Gazzè (17 agosto).