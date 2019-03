Cile, Chiesa risarcirà vittime pedofilia

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 28 MAR - La Chiesa cattolica cilena ha reso noto che non presenterà appello contro la sentenza di un tribunale che ieri l'ha condannata a Santiago del Cile a pagare 150.000 dollari ciascuno a tre vittime di abusi sessuali compiuti dall'ex parroco di El Bosque, Fernando Karadima.

Attraverso un comunicato l'arcivescovato della capitale cilena ha indicato che la sentenza della giustizia "segna un momento importante nel nostro processo di ristabilimento della giustizia e della fiducia perché punta direttamente alle mancanze che abbiamo avuto in questa vicenda".

Infine i vertici della chiesa cilena dicono di sperare che la sentenza "contribuisca al processo di riparazione del dolore sofferto dalle vittime".

Le tre persone che hanno presentato la denuncia per gli abusi subiti dopo averli resi pubblici nel 2010 sono James Hamilton, Juan Carlos Cruz e José Andrés Murillo.