Brexit: speaker da' l'ok al terzo voto

(ANSA) - LONDRA, 28 MAR - Via libera dello speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, al terzo tentativo di ratifica, domani, dell'accordo sulla Brexit di Theresa May. Bercow ha riconosciuto infatti oggi la mozione presentata dal governo Tory come "sostanzialmente diversa" rispetto al testo bocciato due volte in precedenza dal Parlamento.