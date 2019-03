Albania: protesta opposizione, tensioni

(ANSA) - TIRANA, 21 MAR - Tensioni durante la protesta di oggi dell'opposizione albanese, davanti al Parlamento dove è in corso l'ordinaria seduta. Oltre a lanci di petardi e fumogeni, gruppi di manifestanti hanno tentato più volte di sfondare il cordone di sicurezza all'entrata principale, dove sono schierati numerosi agenti di polizia.

Dallo scorso febbraio, l'opposizione ha scelto di scendere in piazza per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, accusato di corruzione e collusione con la criminalità organizzata e lo svolgimento di elezioni anticipate, dopo l'istituzione di un governo transitorio. I suoi deputati si sono dimessi in gruppo, rinunciando ai propri mandati parlamentari.

Almeno 17 di essi sono stati però sostituiti da altri candidati dell'opposizione che erano nelle liste delle politiche del 2017.