Green economy, 500mila impieghi al 2023

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - L'economia 'verde' è quella del "futuro", in grado di creare "entro il 2023 500 mila nuovi posti di lavoro", con un valore che "già oggi è pari al 2,4% del Pil".

A dirlo il focus di Censis e Confcooperative 'Smart & green, l'economia che genera futuro', presentato stamattina a Roma, in cui "il green" viene definito "il nuovo eldorado dell'occupazione italiana".

I dati - elaborati dal sistema informativo exclesior - raccontano di come, "da oggi al 2023, ogni cinque nuovi posti di lavoro creati dalle imprese attive in Italia uno sarà generato da aziende eco-sostenibili; oltre il 50% in più di quelli del digitale (che non riuscirà ad andare oltre 214 mila nuovi occupati), e il 30% in più di quelli prodotti dalla tutte le imprese della filiera salute e benessere (che si attesterà a 324 mila assunzioni).