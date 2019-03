Europee, Rossi (Mdp): bene lista unita

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - "Il simbolo per le elezioni europee sarà dunque quello del Pd con a fianco 'Siamo europei' e 'Socialisti e democratici'. È la lista unitaria, che anche io chiedo da tempo, nella quale possono riconoscersi diverse aree politico e culturali: quella del socialismo, quella liberal-democratica e quella cattolico-democratica. L'obiettivo deve essere costruire un argine al dilagare della destra e dei nazionalpopulisti difendendo i valori della democrazia liberale e lottando per un'Europa sociale. Ora dobbiamo subito pensare ai contenuti". Lo scrive su Fb il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, esponente di Articolo 1-Mdp, che ha firmato il manifesto 'Siamo Europei' di Carlo Calenda. "Ora non dobbiamo perdere più tempo - aggiunge Rossi -. La sinistra inizi subito la sua campagna elettorale per la lista unitaria per un'Europa unita e sociale. Io sono pronto a fare la mia parte".