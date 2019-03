Raggi, Roma aperta e multiculturale

(ANSA) - ROMA, 26 MAR -"Roma, città aperta, città del multilateralismo e del multiculturalismo". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della visita del Papa in Campidoglio. "Roma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di interrelazione", ha aggiunto. "Ci sarà, proprio qui a Roma, la nuova sede dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Auspico che tale iniziativa possa contribuire a rafforzare fruttuosamente i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo, tra la nostra Europa e i giovani Stati del continente africano. Roma guarda al futuro e si conferma ancora una volta città del dialogo", ha detto Raggi. "Roma è anche città della solidarietà grazie all'attività di migliaia di volontari e a quella di centinaia di associazioni, religiose e laiche, come la Caritas con la quale da decenni siamo impegnati, fianco a fianco, a sostegno dei più deboli", aggiunge Raggi.