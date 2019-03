Pentagono: ok a 1 miliardo dlr per muro

(ANSA) - WASHINGTON, 26 MAR - Il Pentagono ha notificato al Congresso la decisione di autorizzare lo stanziamento di un miliardo di dollari per iniziare un nuovo muro lungo il confine col Messico.

La cifra, ottenuta stornando le risorse da altri fondi, rappresenta solo una prima tranche di risorse che arriveranno per il muro dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, con l'amministrazione che ha in programma di recuperare ancora 1,5 miliardi di dollari.