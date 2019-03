Oms, ospedali Yemen 2-3 bimbi per letto

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La situazione sanitaria nello Yemen peggiora di ora in ora. Negli ospedali di Aden e Sanaa si vedono anche tre bambini malati in ogni letto, affetti da grave malnutrizione, insufficienza cardiaca e renale, polmoniti e altre malattie mortali. "Molti di loro non supereranno la settimana": lo ha raccontato il direttore regionale dell'Oms per il Mediterraneo orientale, Ahmed Al-Mandhari. Quest'ultimo ha parlato al termine di una visita nello Yemen, dove ha potuto rilevare "grande sofferenza e disperazione tra i civili duramente provati dalla crisi sanitaria, che interessa il Paese".

L'Oms rileva come oltre la metà degli ospedali nello Yemen non funzionano mentre altri soffrono carenza di medicine.

Inoltre, moltissimi malati non hanno i mezzi per pagarsi il trasporto per raggiungere l'ospedale e muoiono nelle loro abitazioni, oppure raggiungono i centri di salute troppo tardi.