Mannoia, fare opposizione con carezze

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - "Con le carezze facciamo opposizione": Fiorella Mannoia sceglie un verso scritto da Luca Barbarossa nel brano 'L'amore al potere' per sintetizzare il senso del suo nuovo disco, 'Personale', "una modesta raccolta di storie - dice - interpretate attraverso la musica e di storie raccontate attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica".

Per la prima volta, infatti, Fiorella ha scelto di abbinare un'immagine a ogni canzone, scegliendo quelle più adatte scelte tra quelle scattate negli ultimi due anni, da quando ha scoperto la passione per la fotografia che - racconta - le ha insegnato a guardare il mondo in un altro modo. Per ora le sue foto sono a corredo delle canzoni ma un giorno, non lo esclude, potrebbero avere una 'personale' tutta per loro. Intanto a parlare sono le canzoni, e lo fanno in puro stile Mannoia, vale a dire senza paura di esporsi, anche per poi dire 'mi sono sbagliata'. E' il caso del rapporto con il Movimento 5 stelle, da cui l'interprete ha preso le distanze da tempo.