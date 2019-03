Gabrielli, sistema sicurezza funziona

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 26 MAR - "Il nostro sistema di sicurezza funziona e la vicenda di San Donato ne è la dimostrazione. Ma al tempo stesso è anche la dimostrazione che stiamo dentro una minaccia": lo ha detto il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, rispondendo a una domanda sul pericolo terrorismo in Italia dopo il caso del pullman con gli studenti dato alle fiamme. Lo ha fatto a Spoleto, al termine della cerimonia di intitolazione a Emanuele Petri di un'area dell'Istituto per sovrintendenti di Spoleto.

"Da qualche anno - ha ricordato Gabrielli - dico che se da un lato ci deve essere la consapevolezza di essere in qualche modo all'interno di una minaccia, altrettanto ci deve essere da parte dei cittadini la pretesa e la consapevolezza che il sistema di sicurezza nel suo complesso sta facendo al meglio il suo lavoro".