Bonafede,riconoscere cittadinanza a Ramy

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Credo si debba riconoscere un merito e dare un riconoscimento importante a un bambino che è stato capace di essere forte e di evitare una tragedia. Bisogna dare la cittadinanza a Ramy". Lo ha detto a Circo Massimo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Quanto allo ius "non ha nulla a che fare con questa vicenda e non è nel contratto di governo: M5s ha più volte ribadito che va discusso nell'agenda europea.

Mi fa sorridere chi parla dello ius soli e quando era al governo non ha approvato la legge".