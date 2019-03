Times, Isis prepara attacchi in Europa

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - L'Isis sta progettando nuovi attacchi in Europa, all'indomani del collasso del 'Califfato' in Iraq e Siria: lo afferma il Times, sostenendo di aver ottenuto dei documenti da un'area liberata nel nord della Siria.

Gli attacchi, scrive il Times, prevedono il sostegno alle cellule già create in Europa, mentre delle vere e proprie 'squadre di assassini' sono state formate in Siria per colpire i propri obiettivi.

I documenti sarebbero contenuti in un hard disk abbandonato nel corso di un conflitto a fuoco tra elementi dell'Isis e forze locali.