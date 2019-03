Deltaplano si schianta, un morto

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 MAR - Un uomo ha perso la vita schiantandosi a bordo del suo deltaplano. È accaduto intorno alle 19 a Casalgrande, nella zona ceramiche in provincia di Reggio Emilia. Il velivolo era decollato da Sassuolo, nel modenese ed è improvvisamente precipitato nel confine reggiano, in un campo nel Comune di Casalgrande, nei pressi di via de Nicola. Quando sono intervenuti i sanitari del 118 per il pilota non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Casalgrande che stanno indagando sulle cause dell'incidente.